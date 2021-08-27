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Haberler Galeri Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıktı! Taze aşıklardan ilk fotoğraf geldi!
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:24

Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıktı! Taze aşıklardan ilk fotoğraf geldi!

İkinci evliliğini yedi ay önce bitiren Demet Şener, lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. Eski manken Demet Şener, kısa süre önce ilişkiye başladığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile aşk tatiline çıktı. Çift, önceki gün Bodrum Maçakızı'nda plajda vakit geçirdi. Bir aydır birlikte olan sevgililer, ilk kez görüntülenmiş oldu. Oldukça mutlu görünen çiçeği burnunda aşıklar, gün boyu sohbet edip dinlendi. Konuyla ilgili detayları GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. İşte o yazı...

BÜLENT CANKURT
Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıktı! Taze aşıklardan ilk fotoğraf geldi!

Dün Demet Şener'in yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım, işte bu da aşıkların ilk fotoğrafı…

Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıktı! Taze aşıklardan ilk fotoğraf geldi!

Ocak ayında 19 aylık eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, kalbini açtığı iş insanı Tolga Arman ile aşk tatiline çıkmış.

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Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıktı! Taze aşıklardan ilk fotoğraf geldi!

Çocuklarını İstanbul'da bırakıp birkaç günlüğüne Bodrum'da tatil kaçamağı yapmışlar.

Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıktı! Taze aşıklardan ilk fotoğraf geldi!

Bodrum'da muhabir arkadaşım Ersin Al, daha bir aydır birlikte olan Demet Şener ile Tolga Arman'ı, Maçakızı'nda güneşlenirken görüntülemiş.

Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıktı! Taze aşıklardan ilk fotoğraf geldi!

Çiçeği burnunda aşıklar çok mutlu görünüyor, hep böyle mutlu olurlar inşallah.

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