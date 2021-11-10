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Haberler Galeri Demet Şener'den şoke eden İbrahim Kutluay çıkışı! "Hatayı yapan ben değilim!"
Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 10:26

Demet Şener'den şoke eden İbrahim Kutluay çıkışı! "Hatayı yapan ben değilim!"

Eski manken Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 15 Temmuz 2005 tarihinde nikah masasına oturmuştu. İbrahim Kutluay'ın ihaneti sonrası yollarını ayıran ikili, 19 Ocak 2018'de sancılı bir boşanma süreciyle yollarını ayırmıştı. Kutluay'dan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile mutsuz sonlu bir evlilik daha yaşayan Demet Şener, şimdilerde iş insanı Tolga Arman ile birlikte. Şener, son olarak sunucusu olduğu Dr. Clinic'in tanıtımında samimi açıklamalarda bulundu. Şener, eski eşiyle ilgili gelen bir soru karşısında ise şoke eden bir tepki gösterdi. İşte SABAH yazarı Evren Abdullahoğlu'nun köşesine taşıdığı o yazı...

Demet Şener’den şoke eden İbrahim Kutluay çıkışı! Hatayı yapan ben değilim!

Demet Şener, sunucusu olduğu Dr. Clinic'in tanıtımında gazetecilerle konuştu.

Demet Şener’den şoke eden İbrahim Kutluay çıkışı! Hatayı yapan ben değilim!

Şener, sevgilisi Tolga Arman'la ilgili "Birlikte Kapadokya'da balon deneyimi yaşadık. En büyük hayalimdi bu. Çok mutluyuz" dedi.

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Demet Şener’den şoke eden İbrahim Kutluay çıkışı! Hatayı yapan ben değilim!

Bir gazetecinin, çocukların ilişkisine nasıl tepki verdiğini, bunun babaları İbrahim Kutluay'a nasıl yansıdığını sormasına tepki gösteren Şener, şunları dile getirdi:

Demet Şener’den şoke eden İbrahim Kutluay çıkışı! Hatayı yapan ben değilim!

"Hatayı yapan ben değilim, karıştırıyorsunuz galiba.

Demet Şener’den şoke eden İbrahim Kutluay çıkışı! Hatayı yapan ben değilim!

Tolga Bey'in kızıyla, benim kızım arkadaş olduğu için iyi anlaşıyor. Ömer de Tolga'yı seviyor."

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