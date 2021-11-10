Demet Şener'den şoke eden İbrahim Kutluay çıkışı! "Hatayı yapan ben değilim!"

Eski manken Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 15 Temmuz 2005 tarihinde nikah masasına oturmuştu. İbrahim Kutluay'ın ihaneti sonrası yollarını ayıran ikili, 19 Ocak 2018'de sancılı bir boşanma süreciyle yollarını ayırmıştı. Kutluay'dan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile mutsuz sonlu bir evlilik daha yaşayan Demet Şener, şimdilerde iş insanı Tolga Arman ile birlikte. Şener, son olarak sunucusu olduğu Dr. Clinic'in tanıtımında samimi açıklamalarda bulundu. Şener, eski eşiyle ilgili gelen bir soru karşısında ise şoke eden bir tepki gösterdi. İşte SABAH yazarı Evren Abdullahoğlu'nun köşesine taşıdığı o yazı...