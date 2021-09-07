Giriş Tarihi: 07.09.2021 16:29Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 16:33
Demet Şener'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" demeden edemedi...
Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener geçtiğimiz günlerde yeni aşkı ile görüntülenmişti. Demet Şener, kızının okulunda tanıştığı iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener paylaşımlarının arasından en beğenilenlerden biri de bebeklik fotoğrafı. Demet Şener'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... Demet Şener'in bebeklik fotoğrafını görenler "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" demeden edemedi...