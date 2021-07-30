Demet Şener'in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay'ın kopyası! Demet Şener'in oğlu Ömer'i görenler yaşına inanamadı...

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.