Demet Şener'in oğlu Ömer'i görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bugün 12 yaşına basan oğlu Ömer'in doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay...