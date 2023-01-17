Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:51

Deneyimli manken Gizem Özdilli’den radikal karar! Her şeyi bırakıp tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!

Podyumların eskimeyen ismi Gizem Özdilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşındı. Uzun zamandır Yavru Vatan'a yerleşmek istediğini belirten Özdilli, "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" demişti. Sosyal medyadan çokça mesaj geldiğini söyleyen Özdilli, Kıbrıs'taki yeni hayatı hakkında paylaşımlar yapacağını söylemişti. Gizem Özdilli, Yavru Vatan'a taşındı ve sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapıyor. Takipçilerinin yakın markajında olan deneyimli manken, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özdilli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.