Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 14:12

Deneyimli mankenden 'aşk' iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor?

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel, geçtiğimiz gece Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin "Adınızın birlikte anıldığı işletmeci Deniz Şahin de mekandaydı" sözlerine Şıkel bakın nasıl yanıt verdi!