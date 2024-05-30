Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
08:52
Deniz Akkaya “Burnu sürtsün diye devlete verdim” demişti gerçek başka çıktı! Deniz Akkaya'nın kızı 30 gün gözetim altında!
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya "Burnu sürtsün diye devlete verdim" demişti ama gerçek başka çıktı. Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı...