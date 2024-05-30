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Haberler Galeri Deniz Akkaya “Burnu sürtsün diye devlete verdim” demişti gerçek başka çıktı! Deniz Akkaya'nın kızı 30 gün gözetim altında!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:52

Deniz Akkaya “Burnu sürtsün diye devlete verdim” demişti gerçek başka çıktı! Deniz Akkaya'nın kızı 30 gün gözetim altında!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya "Burnu sürtsün diye devlete verdim" demişti ama gerçek başka çıktı. Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı...

Deniz Akkaya “Burnu sürtsün diye devlete verdim” demişti gerçek başka çıktı! Deniz Akkaya’nın kızı 30 gün gözetim altında!

Magazin dünyası manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile ilgili iddialarıyla sarsıldı. Sosyal medyada oldukça ses getiren açıklamalarının ardından Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Deniz Akkaya “Burnu sürtsün diye devlete verdim” demişti gerçek başka çıktı! Deniz Akkaya’nın kızı 30 gün gözetim altında!

Efe Önbilgin ile yaşadığı ilişkiden 2009 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını söyleyen Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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Deniz Akkaya “Burnu sürtsün diye devlete verdim” demişti gerçek başka çıktı! Deniz Akkaya’nın kızı 30 gün gözetim altında!

SALDIRDI… BALKONA KİLİTLEDİ…

Telefonuna el koyduğu Ayşe tarafından saldırıya uğradığını ve balkona kilitlendiğini söyleyen Deniz Akkaya, eve giden polis ekiplerinde kurtarıldığını açıklamıştı.

Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını açıkladı! "Önce saldırdı sonra balkona kilitledi..." | Video

Deniz Akkaya “Burnu sürtsün diye devlete verdim” demişti gerçek başka çıktı! Deniz Akkaya’nın kızı 30 gün gözetim altında!

Akkaya, 1997 senesinde "son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü" söyleyerek yaptığı paylaşımda "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Deniz Akkaya “Burnu sürtsün diye devlete verdim” demişti gerçek başka çıktı! Deniz Akkaya’nın kızı 30 gün gözetim altında!

Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" ifadelerini kullanmıştı.

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