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te saatlerce sorgulandı

Giriş Tarihi: 09.10.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 19:24
Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı

Ünlü manken hakkında çıkan menajerini tehdit iddialarının ardından İstanbul Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye geldi. Akkaya'ya menajerinden şok suçlama gelmişti. Menajer Merih Yılmaz ünlü manken hakkında kendisini darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Yunus Emre Kavak'ın haberine göre

Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı

Akkaya iddiaların ardından ifade vermek için çağırıldı. ten ayrılışı sırasında ise, "Biz şikayetçiyiz" dedi.

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Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı

Menajer Merih Yılmaz'ın iddiası üzerine Gasp Büro Amirliği konuyla ilgili çalışma başlattı. SABAH gazetesine açıklama yapan Merih Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Dün beni avukatının ofisine iş görüşmesi için arayıp çağırdı. Orada bir süre konuştuk. Benim ondan 70 bin lira alacağım olmasına rağmen bana 200 bin lira borcun var dedi.

Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı

Ben borcunu söyleyince 2 adam geldi, kalan 130 bin lira için annemin olan aracı aldılar. Beni bir odaya çekip darp ettiler. da bizzat oradaydı. Ben de hemen darp raporu alıp durumu polise bildirdim."

Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı

"BİZ ŞİKÂYETÇİYİZ"

Bugün öğlen saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne gelen ünlü manken Akkaya yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra şubeden ayrıldı.

Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı

Çıkışta gazetecilerin sorularına ise, "Söyleyecek bir şey yok. Davete icabet ettik. Biz şikayetçiyiz zaten" demekle yetindi.

Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı
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