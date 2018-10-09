Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı

Ünlü manken Deniz Akkaya hakkında çıkan menajerini tehdit iddialarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye geldi. Akkaya'ya menajerinden şok suçlama gelmişti. Menajer Merih Yılmaz ünlü manken hakkında kendisini darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Akkaya iddiaların ardından ifade vermek için çağırıldı. Emniyetten ayrılışı sırasında ise, 'Biz şikayetçiyiz' dedi. Menajer Merih Yılmaz'ın iddiası üzerine Gasp Büro Amirliği konuyla ilgili çalışma başlattı. SABAH gazetesine açıklama yapan Merih Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: 'Dün beni avukatının ofisine iş görüşmesi için Deniz Akkaya arayıp çağırdı. Orada bir süre konuştuk. Benim ondan 70 bin lira alacağım olmasına rağmen bana 200 bin lira borcun var dedi. Ben borcunu söyleyince 2 adam geldi, kalan 130 bin lira için annemin olan aracı aldılar. Beni bir odaya çekip darp ettiler. Deniz Akkaya da bizzat oradaydı. Ben de hemen darp raporu alıp durumu polise bildirdim.' 'BİZ ŞİKÂYETÇİYİZ' Bugün öğlen saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne gelen ünlü manken Akkaya yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra şubeden ayrıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularına ise, 'Söyleyecek bir şey yok. Davete icabet ettik. Biz şikayetçiyiz zaten' demekle yetindi.