Deniz Akkaya emniyette saatlerce sorgulandı

Menajer Merih Yılmaz'ın iddiası üzerine Gasp Büro Amirliği konuyla ilgili çalışma başlattı. SABAH gazetesine açıklama yapan Merih Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Dün beni avukatının ofisine iş görüşmesi için Deniz Akkaya arayıp çağırdı. Orada bir süre konuştuk. Benim ondan 70 bin lira alacağım olmasına rağmen bana 200 bin lira borcun var dedi.