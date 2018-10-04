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hakkında ağır !

Giriş Tarihi: 04.10.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 21:52
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hakkında ağır !
Deniz Akkaya hakkında ağır suçlama!

'nın eski menajeri Merih Yılmaz, Akkaya ve yanındaki 2 kişinin tehditle arabasını sattırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği araştırma başlattı.

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hakkında ağır !
Deniz Akkaya hakkında ağır suçlama!

İddiaya göre, , dün eski menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak Beyoğlu'ndaki avukatının ofisine gelmesini istedi.

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hakkında ağır !
Deniz Akkaya hakkında ağır suçlama!

Yılmaz ofise gitti. Akkaya, Yılmaz'a kendisine 200 bin TL borcu olduğunu, neden ödeme yapmadığını sordu. Yılmaz borcu olmadığını söyledi. Akkaya ve Yılmaz arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında ofise 2 kişi daha geldi.

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hakkında ağır !
Deniz Akkaya hakkında ağır suçlama!

İddiaya göre, Akkaya ve 2 kişi, Yılmaz'ı tehdit etti. Aracını kendilerine devretmesi istendi. Korkuya kapılan Yılmaz aracı noter üzerinden devretti. Daha sonra ofisten kovuldu.

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hakkında ağır !
Deniz Akkaya hakkında ağır suçlama!

Yılmaz ofisten kovulmasının ardından soluğu polis merkezinde alarak Akkaya ve yanındaki 2 kişiden şikayetçi oldu, tehdit ve hakaretle aracının elinden alındığını öne sürdü.

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hakkında ağır !
Deniz Akkaya hakkında ağır suçlama!

Öte yandan ise Instagram sayfasından yaptığı uzun açıklamada, Emrah Yılmaz'ı kendi ismini kullanarak hem yakın çevresini hem de çeşitli şirketleri dolandırmak, haksız kazanç elde etmekle suçladı. Akkaya ayrıca dolandırıldığını iddia ettiği kuruluşların listesinin elinde olduğunu ve gerektiği takdirde yayınlayacağını da yazdı.

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hakkında ağır !
Deniz Akkaya hakkında ağır suçlama!
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