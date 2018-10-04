Deniz Akkaya hakkında ağır suçlama!

Öte yandan Deniz Akkaya ise Instagram sayfasından yaptığı uzun açıklamada, Emrah Yılmaz'ı kendi ismini kullanarak hem yakın çevresini hem de çeşitli şirketleri dolandırmak, haksız kazanç elde etmekle suçladı. Akkaya ayrıca dolandırıldığını iddia ettiği kuruluşların listesinin elinde olduğunu ve gerektiği takdirde yayınlayacağını da yazdı.