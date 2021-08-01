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Haberler Galeri Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozuna ateş püskürdü! "Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor"
Giriş Tarihi: 01.08.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 11:46

Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozuna ateş püskürdü! "Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor"

Deniz Akkaya'dan Bodrum'a tatile geldiğini duyuran ve Mısırlı sevgilisinin kucağında poz veren Şeyma Subaşı'na sert tepki! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği fotoğrafın ardından yangın felaketi ile boğuşan yerlerden olan Bodrum'da teknede çekilen pozunu paylaştı. Manken Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını hesabına taşıyarak ateş püskürdü. "Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor" diyen Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'na "Bi çık git memleketimizden geldiğin yere" sözleri ile tepki gösterdi.

Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozuna ateş püskürdü! Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor

Deniz Akkaya'dan Bodrum'a tatile geldiğini duyuran ve Mısırlı sevgilisinin kucağında poz veren Şeyma Subaşı'na sert tepki!

Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozuna ateş püskürdü! Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği fotoğrafın ardından yangın felaketi ile boğuşan yerlerden olan Bodrum'da teknede çekilen pozunu paylaştı.

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Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozuna ateş püskürdü! Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor

Manken Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını hesabına taşıyarak ateş püskürdü. "Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor" diyen Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'na "Bi çık git memleketimizden geldiğin yere" sözleri ile tepki gösterdi.

Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozuna ateş püskürdü! Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Subaşı'nın bu paylaşımları tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya idi.

Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozuna ateş püskürdü! Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor

Deniz Akkaya Subaşı'nın pozuna çok sinirlendi ve "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" dedi.

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