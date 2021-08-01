Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozuna ateş püskürdü! "Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor"

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği fotoğrafın ardından yangın felaketi ile boğuşan yerlerden olan Bodrum'da teknede çekilen pozunu paylaştı.