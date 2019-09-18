Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

Uzun zamandır düzenli spor yapan ve beslenmesine çok önem veren Deniz Akkaya, bu konudaki tüm deneyimlerini Instagram'da paylaşıyor. "Hiç mi kaçamak yapmıyorsunuz, kızınıza da mı abur cubur yedirmiyorsunuz?" sorusu kendisine sıkça sorulan ünlü manken, kızı Ayşe Önbilgin ile Çiiitday isimli bir proje yarattı. Akkaya ve kızı her pazar Instagram'da farklı tarzlarda kalorili ama bir o kadar da lezzetli abur cubur ve yemekleri deneyimliyor. İlk bölümde ünlü bir süpermarket zincirinin abur cuburlarından tadan ikili, yediklerinin kalori hesaplarını da yapmayı ihmal etmedi. İkinci bölümde ise Akkaya ve kızı Adana mutfağını deneyimleyecek. İşte Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ve diğer ünlü isimlerin çocukları…