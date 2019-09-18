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  • Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

’nın kızı … Görenler şaşırdı

Uzun zamandır düzenli spor yapan ve beslenmesine çok önem veren , bu konudaki tüm deneyimlerini 'da paylaşıyor. "Hiç mi kaçamak yapmıyorsunuz, kızınıza da mı abur cubur yedirmiyorsunuz?" sorusu kendisine sıkça sorulan ünlü manken, kızı Önbilgin ile Çiiitday isimli bir proje yarattı. Akkaya ve kızı her pazar Instagram'da farklı tarzlarda kalorili ama bir o kadar da lezzetli abur cubur ve yemekleri deneyimliyor. İlk bölümde ünlü bir süpermarket zincirinin abur cuburlarından tadan ikili, yediklerinin kalori hesaplarını da yapmayı ihmal etmedi. İkinci bölümde ise Akkaya ve kızı Adana mutfağını deneyimleyecek. İşte Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Giriş Tarihi: 18.09.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:19
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- - TWİTTER

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

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Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

ERCAN KESAL VE OĞLU POYRAZ KESAL

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

ERCAN KESAL VE OĞLU POYRAZ KESAL

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe… Görenler şaşırdı

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