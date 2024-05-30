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Haberler Galeri Deniz Akkaya'nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! "Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı"
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:57

Deniz Akkaya'nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! "Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı"

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya'nın kendisini darp ettiği ve hürriyetimden yoksun bıraktı iddialarında bulunduğu kızı ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İşte yeni gelişmeler...

Deniz YUSUFOĞLU
Deniz Akkaya’nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı

Magazin dünyası manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile ilgili iddialarıyla sarsıldı. Sosyal medyada oldukça ses getiren açıklamalarının ardından Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Deniz Akkaya’nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı

Efe Önbilgin ile yaşadığı ilişkiden 2009 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını söyleyen Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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Deniz Akkaya’nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı

DENİZ AKKAYA'NIN KIZI İFADEYE GELDİ

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Deniz Akkaya kızının kendisini darp ettiği ve hürriyetimden yoksun bıraktı iddialarında bulundu.

Deniz Akkaya’nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı

Bunun üzerine Ayşe Önbilgin hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuk suçları soruşturma bürosuna ifade vermek üzere gelen Önbilgin, iddiaları savcı karşısında yanıtlayacak.

Deniz Akkaya’nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı

SALDIRDI… BALKONA KİLİTLEDİ…

Telefonuna el koyduğu Ayşe tarafından saldırıya uğradığını ve balkona kilitlendiğini söyleyen Deniz Akkaya, eve giden polis ekiplerinde kurtarıldığını açıklamıştı.

Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını açıkladı! "Önce saldırdı sonra balkona kilitledi..." | Video

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