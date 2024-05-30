Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:57
Deniz Akkaya'nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! "Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı"
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya'nın kendisini darp ettiği ve hürriyetimden yoksun bıraktı iddialarında bulunduğu kızı ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İşte yeni gelişmeler...