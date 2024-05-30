Deniz Akkaya'nın şikayetçi olduğu 15 yaşındaki kızı Ayşe ifade için savcılıkta! "Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı"

DENİZ AKKAYA'NIN KIZI İFADEYE GELDİ

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Deniz Akkaya kızının kendisini darp ettiği ve hürriyetimden yoksun bıraktı iddialarında bulundu.