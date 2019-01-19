Deniz Baysal: Birbirimizi sevelim yeter

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti, önceki akşam Etiler'deki bir AVM'de objektiflere takıldı Geçen Kasım ayında nişan yüzüklerini takan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti, önümüzdeki Eylül ayında evleneceklerinin müjdesini verdi. Habertürk'ün haberine göre;Düğün için Ege sahillerini tercih ettiklerini söyleyen Barış Yurtçu, 'Biraz romantik bir düğün olsun istiyoruz. Bodrum ya da Çeşme olacak.' diye konuştu. Deniz Baysal ise 'Kız taraf olarak istekleriniz var mı?' sorusuna 'Birbirimizi sevelim yeter. Başka isteğim yok' diyerek mütevazı davrandı.