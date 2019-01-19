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: Birbirimizi sevelim yeter

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti, önceki akşam Etiler'deki bir AVM'de objektiflere takıldı

Giriş Tarihi: 19.01.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 12:10
Deniz Baysal: Birbirimizi sevelim yeter

Geçen Kasım ayında nişan yüzüklerini takan ve Barış Yurtçu çifti, önümüzdeki Eylül ayında evleneceklerinin müjdesini verdi.

Deniz Baysal: Birbirimizi sevelim yeter

Habertürk'ün haberine göre;Düğün için Ege sahillerini tercih ettiklerini söyleyen Barış Yurtçu, "Biraz romantik bir düğün olsun istiyoruz. Bodrum ya da Çeşme olacak." diye konuştu.

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Deniz Baysal: Birbirimizi sevelim yeter

ise "Kız taraf olarak istekleriniz var mı?" sorusuna "Birbirimizi sevelim yeter. Başka isteğim yok" diyerek mütevazı davrandı.

Deniz Baysal: Birbirimizi sevelim yeter
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Deniz Baysal: Birbirimizi sevelim yeter
Deniz Baysal: Birbirimizi sevelim yeter
Deniz Baysal: Birbirimizi sevelim yeter
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