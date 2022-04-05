Deniz Işın ile adı anılan Burak Deniz’den ters köşe! Yakışıklı oyuncu eski aşkına geri döndü!

Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:35
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
10:43
Son olarak "Maraşlı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Burak Deniz, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Manken Didem Soydan ile inişli çıkışlı ilişkisi geçen aylarda sona eren Burak Deniz'in adı, son olarak meslektaşı Deniz Işın ile anılıyordu. Ancak işin aslı başka çıktı. Ters köşe yapan Deniz, eski aşkına geri döndü! Eski sevgilisiyle "aşk yeniden" diyen Burak Deniz, sorulara bakın nasıl yanıt verdi...