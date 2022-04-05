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Haberler Galeri Deniz Işın ile adı anılan Burak Deniz'den ters köşe! Yakışıklı oyuncu eski aşkına geri döndü!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:43

Deniz Işın ile adı anılan Burak Deniz'den ters köşe! Yakışıklı oyuncu eski aşkına geri döndü!

Son olarak "Maraşlı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Burak Deniz, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Manken Didem Soydan ile inişli çıkışlı ilişkisi geçen aylarda sona eren Burak Deniz'in adı, son olarak meslektaşı Deniz Işın ile anılıyordu. Ancak işin aslı başka çıktı. Ters köşe yapan Deniz, eski aşkına geri döndü! Eski sevgilisiyle "aşk yeniden" diyen Burak Deniz, sorulara bakın nasıl yanıt verdi...

Deniz Işın ile adı anılan Burak Deniz’den ters köşe! Yakışıklı oyuncu eski aşkına geri döndü!

Ünlü oyuncu Burak Deniz, geçen yıl manken Didem Soydan ile doludizgin ilişki yaşamış, ancak bu aşk uzun soluklu olmamıştı.

Deniz Işın ile adı anılan Burak Deniz’den ters köşe! Yakışıklı oyuncu eski aşkına geri döndü!

Kasım 2021'de Etiler'de objektiflere takılan Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı.

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Deniz Işın ile adı anılan Burak Deniz’den ters köşe! Yakışıklı oyuncu eski aşkına geri döndü!

"BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?"

"Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" açıklamasını yapan oyuncu, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Deniz Işın ile adı anılan Burak Deniz’den ters köşe! Yakışıklı oyuncu eski aşkına geri döndü!

Didem Soydan ise "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı.

Deniz Işın ile adı anılan Burak Deniz’den ters köşe! Yakışıklı oyuncu eski aşkına geri döndü!

Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" demişti.

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