Giriş Tarihi: 05.06.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 15:49

Deniz kızı Fahriye! 37 yaşına basan Fahriye Evcen'den göz kamaştıran pozlar! İlk yorum Burak Özçivit'ten geldi...

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 oldu. Sosyal medyayı pozlarıyla salladı. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline geri döndü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı. Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" dedi. İşte Fahriye Evcen'in doğum gününden kareler...