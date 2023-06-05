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Haberler Galeri Deniz kızı Fahriye! 37 yaşına basan Fahriye Evcen'den göz kamaştıran pozlar! İlk yorum Burak Özçivit'ten geldi...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 15:49

Deniz kızı Fahriye! 37 yaşına basan Fahriye Evcen'den göz kamaştıran pozlar! İlk yorum Burak Özçivit'ten geldi...

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 oldu. Sosyal medyayı pozlarıyla salladı. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline geri döndü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı. Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" dedi. İşte Fahriye Evcen'in doğum gününden kareler...

Deniz kızı Fahriye! 37 yaşına basan Fahriye Evcen’den göz kamaştıran pozlar! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi...

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. 37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Deniz kızı Fahriye! 37 yaşına basan Fahriye Evcen’den göz kamaştıran pozlar! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi...

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 oldu.

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Deniz kızı Fahriye! 37 yaşına basan Fahriye Evcen’den göz kamaştıran pozlar! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi...

Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline hızla geri döndü.

Deniz kızı Fahriye! 37 yaşına basan Fahriye Evcen’den göz kamaştıran pozlar! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi...

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı.

Deniz kızı Fahriye! 37 yaşına basan Fahriye Evcen’den göz kamaştıran pozlar! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi...

Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" dedi.

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