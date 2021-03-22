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Haberler Galeri Deniz Seki bornozlu pozu ile yaktı geçti! "Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım" diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!

ile yaktı geçti! "Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım" diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Hafta sonu paylaşımında bornozu ile poz veren Deniz Seki sosyal medyayı yaktı geçti. Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan Deniz Seki magazin gündeminden düşmüyor. Deniz Seki verdiği bir röportajda "Eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i getirdim" demişti. İşte ve değişimi...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 07:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 07:20
Deniz Seki bornozlu pozu ile yaktı geçti! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

Deniz Seki bornozlu pozu ile yaktı geçti! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!

Fazla kilolarından kurtulan ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Deniz Seki bornozlu pozu ile yaktı geçti! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan magazin gündeminden düşmüyor.

Deniz Seki bornozlu pozu ile yaktı geçti! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!

2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı.

Deniz Seki bornozlu pozu ile yaktı geçti! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!

Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 2.5 ayda 20 kilo zayıfladı ve şimdilerde hedefi olan 36 bedene düştü.

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