Deniz Seki bornozlu pozu ile yaktı geçti! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!

HaberlerGaleriDeniz Seki bornozlu pozu ile yaktı geçti! "Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım" diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!
Deniz Sekibornozlu pozu ile yaktı geçti! "Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım" diyen Deniz Seki güzelliğiyle dudak uçuklattı!
Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Hafta sonu paylaşımında bornozu ile poz veren Deniz Seki sosyal medyayı yaktı geçti. Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan Deniz Seki magazin gündeminden düşmüyor. Deniz Seki verdiği bir röportajda "Eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i getirdim" demişti. İşte Deniz Seki'nin bornozlu pozu ve değişimi...
Giriş Tarihi: 22.03.2021
07:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
07:20
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