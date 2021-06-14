Deniz Seki 2019 yılında aşk yaşamaya başladığı iş insanı İrfan Özçelik ile geçen mart ayında yollarını ayırmıştı. Özel hayatını gözlerlerden uzak yaşamayı tercih eden Deniz Seki sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştığını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ilan etti. Şimdilerde ikinci bahar yaşayan çift, tatilin keyfini çıkarıyor. Eski aşkına dönen Deniz Seki sosyal medya hesabından sevgilisi İrfan Özçelik ile ardı ardına aşk pozları paylaştı. Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim yaşayan Deniz Seki'nin güzelliği dikkat çekerken sevilen şarkıcıya hayranlarından yorum yağdı. İşte Deniz Seki'nin sevgilisi İrfan Özçelik ile tekne keyfi...