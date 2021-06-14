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Haberler Galeri Deniz Seki eski aşkına döndü paylaşımlar ardı ardına geldi! İşte Deniz Seki'nin sevgilisi ile tekne keyfi...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 08:55

eski aşkına döndü paylaşımlar ardı ardına geldi! İşte ile ...

2019 yılında aşk yaşamaya başladığı iş insanı İrfan Özçelik ile geçen mart ayında yollarını ayırmıştı. Özel hayatını gözlerlerden uzak yaşamayı tercih eden Deniz Seki sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştığını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ilan etti. Şimdilerde ikinci bahar yaşayan çift, tatilin keyfini çıkarıyor. Eski aşkına dönen Deniz Seki sosyal medya hesabından sevgilisi ile ardı ardına paylaştı. Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim yaşayan Deniz Seki'nin güzelliği dikkat çekerken sevilen şarkıcıya hayranlarından yorum yağdı. İşte İrfan Özçelik ile ...

Deniz Seki eski aşkına döndü paylaşımlar ardı ardına geldi! İşte Deniz Seki'nin sevgilisi İrfan Özçelik ile tekne keyfi...

2019 yılında aşk yaşamaya başladığı iş insanı İrfan Özçelik ile geçen mart ayında yollarını ayırmıştı.

Deniz Seki eski aşkına döndü paylaşımlar ardı ardına geldi! İşte Deniz Seki'nin sevgilisi İrfan Özçelik ile tekne keyfi...

Özel hayatını gözlerlerden uzak yaşamayı tercih eden sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştığını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ilan etti.

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Deniz Seki eski aşkına döndü paylaşımlar ardı ardına geldi! İşte Deniz Seki'nin sevgilisi İrfan Özçelik ile tekne keyfi...

Şimdilerde ikinci bahar yaşayan çift, tatilin keyfini çıkarıyor.

Deniz Seki eski aşkına döndü paylaşımlar ardı ardına geldi! İşte Deniz Seki'nin sevgilisi İrfan Özçelik ile tekne keyfi...

Eski aşkına dönen sosyal medya hesabından sevgilisi ile ardı ardına paylaştı.

Deniz Seki eski aşkına döndü paylaşımlar ardı ardına geldi! İşte Deniz Seki'nin sevgilisi İrfan Özçelik ile tekne keyfi...

Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim yaşayan 'nin güzelliği dikkat çekerken sevilen şarkıcıya hayranlarından yorum yağdı.

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