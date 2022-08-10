Deniz Seki kasığına kadar uzanan yırtmacı ile sosyal medyayı salladı! "Deniz Hanım ne yapıyorsunuz böyle?"

İncecik kalan Deniz Seki'nin bacak dekoltesi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa kasığına kadar uzanan yırtmacı ile şov yaptı. Deniz Seki 'Aşktan Ölen Yok' şarkısı için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. İşte derin bacak dekoltesi ile boy gösteren Deniz Seki'nin yeni kareleri...