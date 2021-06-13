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Haberler Galeri Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekne pozu paylaştı... Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu!
Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 11:10

ile paylaştı... Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'den tekne pozları ardı ardına geliyor. Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki son olarak ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. geçtiğimiz günlerde fotoğrafını 'dan paylaşan Deniz Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti. Deniz Seki bu kez ile tekne pozu verdi. İşte kırmızı mayosunun üzerine mini eteğini çeken Deniz Seki'nin beğeni yağan pozları...

Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekne pozu paylaştı... Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'den tekne pozları ardı ardına geliyor.

Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekne pozu paylaştı... Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu!

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan değişimiyle büyük beğeni topluyor.

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Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekne pozu paylaştı... Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı , yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekne pozu paylaştı... Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu!

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran son olarak ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekne pozu paylaştı... Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu!

Geçtiğimiz günlerde fotoğrafını 'dan paylaşan paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti.

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