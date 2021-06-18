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Haberler Galeri Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi! Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu!
Giriş Tarihi: 18.06.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 10:36

ile boy gösterdi! Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'den tekne pozları ardı ardına geliyor. Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Şimdilerde sevgilisi ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki son olarak tekne pozu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını 'dan paylaşan Deniz Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti. Deniz Seki bu kez ile tekne pozu verdi. İşte ...

Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi! Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'den tekne pozları ardı ardına geliyor.

Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi! Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu!

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan değişimiyle büyük beğeni topluyor.

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Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi! Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı , yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi! Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu!

Şimdilerde sevgilisi ile tatilin keyfini çıkaran son olarak tekne pozu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi! Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu!

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını 'dan paylaşan paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti.

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