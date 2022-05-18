Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:45

Deniz Seki saten kırmızı geceliği ile sere serpe uzandı! Şarkıcı Deniz Seki'nin bacakları yaşını ele verdi!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa kırmızı saten geceliğiyle sere serpe poz verdi. Güneş banyosu yapan Deniz Seki kırmızılar içinde dikkat çekmeyi başardı. Deniz Seki'nin bacaklarındaki selülitler ise dikkatli gözlerden kaçmadı. İşte sosyal medyanın diline düşen Deniz Seki'nin son hali...