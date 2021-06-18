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Haberler Galeri Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı!
Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 14:01

yine ! 'u abarttı olmaktan kurtulamadı!

Ünlü şarkıcı , yaptığı son paylaşımla . 'u abartan Seki, olmaktan bu kez de kurtulamadı. Şimdilerde sevgilisi ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki, son olarak tekne pozunu paylaştı. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, son paylaşımında Photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı. Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.

Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı!

Geçtiğimiz hafta paylaştığı fotoğraf için 'geniş açı' açıklaması yapan , bu kez 'u abarttı.

Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı!

, tatil sezonunu açtı... Mavi tura çıktı! Çektiği fotoğrafları da hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı!

, son paylaşımında 'u bir hayli abarttı.

Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı!

Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı.

Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı!

Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.

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