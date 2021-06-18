Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abartan Seki, alay konusu olmaktan bu kez de kurtulamadı. Şimdilerde sevgilisi İrfan Özçelik ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki, son olarak tekne pozunu paylaştı. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, son paylaşımında Photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı. Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.