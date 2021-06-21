Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:43Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:48
Deniz Seki zayıflama sırrını açıkladı ünlü isimler soru yağmuruna tuttu: Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız?
50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin bikinili pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Bazı paylaşımlarında Photoshop yaptığı iddia edilen ünlü şarkıcı, bu defa buzdolabı önünde çekilen bir karesini paylaştı. Seki paylaşımına "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu yazdı. Zayıflama sırrını açıklayan Deniz Seki'yi ünlü isimler soru yağmuruna tuttu. İşte Deniz Seki'nin zayıflama sırrı...