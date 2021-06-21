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Haberler Galeri Deniz Seki zayıflama sırrını açıkladı ünlü isimler soru yağmuruna tuttu: Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız?
Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:48

zayıflama sırrını açıkladı ünlü isimler soru yağmuruna tuttu: Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız?

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'nin bikinili pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Bazı paylaşımlarında yaptığı iddia edilen ünlü şarkıcı, bu defa buzdolabı önünde çekilen bir karesini paylaştı. Seki paylaşımına "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu yazdı. Zayıflama sırrını açıklayan Deniz Seki'yi ünlü isimler soru yağmuruna tuttu. İşte ...

Deniz Seki zayıflama sırrını açıkladı ünlü isimler soru yağmuruna tuttu: Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız?

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'nin bikinili pozları ile sosyal medyayı sallamıştı.

Deniz Seki zayıflama sırrını açıkladı ünlü isimler soru yağmuruna tuttu: Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız?

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan değişimiyle büyük beğeni topluyor.

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Deniz Seki zayıflama sırrını açıkladı ünlü isimler soru yağmuruna tuttu: Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız?

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı , yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Deniz Seki zayıflama sırrını açıkladı ünlü isimler soru yağmuruna tuttu: Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız?

Bazı paylaşımlarında yaptığı iddia edilen ünlü şarkıcı, bu defa buzdolabı önünde çekilen bir karesini paylaştı.

Deniz Seki zayıflama sırrını açıkladı ünlü isimler soru yağmuruna tuttu: Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız?

Seki paylaşımına " yok ama buz terapisi var" notunu yazdı.

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