Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deniz Seki’den çok konuşulacak estetik itirafı geldi! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım

’den çok konuşulacak itirafı geldi! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan magazin gündeminden düşmüyor. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı. Bu kez yaşam koçu kontrolünde 2.5 ayda 20 kilo zayıfladı. Deniz Seki verdiği röportajda "Eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i getirdim" dedi. Deniz Seki, sorusuna ise 'Göğüs operasyonu geçirdim. Doku toplattım. Minik bir estetik. Çünkü çok zayıfladım' diye yanıtladı.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 06:47
Deniz Seki’den çok konuşulacak estetik itirafı geldi! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım

Bir haftadır yeni imajıyla magazin gündeminde. Herkes fotoğraflarında göründüğü kadar zayıflayıp zayıflamadığını, değişip değişmediğini merak ediyor. Kendisi de "Eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i getirdim" diyor. Geçtiğimiz günlerde '' isimli şarkısını çıkaran Seki'yle hayatında açtığı yeni dönemi Hürriyet'e verdiği röportajda anlattı.

Deniz Seki’den çok konuşulacak estetik itirafı geldi! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım

Yeni şarkın için çektirdiğin fotoğraflarla sosyal medyayı salladın. Her yerde sen konuşuluyorsun…

Yaşasın!

Ama herkesin merak ettiği bir soru var: O fotoğrafların ne kadarı photoshop, ne kadarı gerçek?

"Ne kadar photoshop var" lafına çok kızıyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz Seki’den çok konuşulacak estetik itirafı geldi! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım

Neden?

Buse Tirman, Türkiye'nin en önemli fotoğraf sanatçılarından biri, onun çektiği fotoğraflar... Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i buraya getirdim. Bunun içinde photoshop falan gibi şeyler aramayın. Bacaklarım, vücudum incecik. Çok şükür, olmam gereken kıvama geldim. Yakında da görürsünüz zaten. Şu an pandemi nedeniyle çok fazla ortaya çıkmayı istemiyorum. Kendime de dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü hasta bir annem var, kendimi muhafaza ediyorum.

Deniz Seki’den çok konuşulacak estetik itirafı geldi! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım

BEN MANUEL BİR KADINIM

Klipte gördüğüm kadarıyla göğüslerinde bir farklılık var sanki…

Göğüs operasyonu geçirdim. Doku toplattım. Minik bir . Çünkü çok zayıfladım.

Nasıl kilo verdin?

hayatıma giren sihirli değneğim oldu. Tabii, çok zorlu bir yoldu. Ama Şeyda çok disiplinli. Bana da bu konuda disiplinli olmayı öğretti. Beslenmeyi ve sporu çok sağlıklı şekilde hayat tarzıma dönüştürecek biri haline getirdi beni. Antidepresan alıyordum. Onu bile bıraktırdı.

Deniz Seki’den çok konuşulacak estetik itirafı geldi! Eski hüzünlü kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım

Kaç kilo verdin?

Kısa sürede 20 küsur verdim. Ardından koruma dönemine geçtik. İnsan arada 1-2 kilo alıyor, veriyor. Hemen Şeyda'ma başvuruyorum. Detoks sularıyla bir haftalık kamplarla yola devam ediyoruz. Operasyondan ötürü pilates ve spora küçük ara verdim, hemen başlayacağım. Vücudumla ilgili söyleyeceklerim bu kadar.

Şu an kaç kilosun?

Bu çok ayıp, bir kadın kilosunu söylemez! Ama şunu diyeyim, ideal kilomdayım.

Selfie, story atmıyorsun. Bu da kafada soru işareti yaratıyor. Kendini saklıyor musun?

Sosyal mecradan çok anlayan biri değilim. Teknolojiye de pek bayılmıyorum. Ben manuel bir kadınım. Ama dünya bunun üzerine kurulduğu için kendime bunlarla ilgilenen bir ekip kurdum. Yine de gündelik fotoğraflar ve selfie'ler de yüklediğim oluyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Ama büyük nazara geldim. Evde her gün adaçayı yakılıyor. Geçen gün ocağım patlıyordu. Sonra sağ gözümde kocaman bir arpacık çıktı ve gözüm kapandı. Yoksa seninle bu görüşmeyi de görüntülü yapacaktık. Gözlükle de konuşsak saçma olacaktı. O yüzden böylesini rica ettim.

SON DAKİKA