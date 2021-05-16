HaberlerGaleriDeniz Seki'nin beli incecik kaldı! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 14:38Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 10:11
Deniz Seki'nin beli incecik kaldı! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...
Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Spor paylaşımında bulunan Deniz Seki'nin incecik olan beli dikkatlerden kaçmadı. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki geçtiğimiz haftalarda balkon pozuna düştüğü "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notu ile çok konuşulmuştu. Deniz Seki son pozu ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki'nin son hali...