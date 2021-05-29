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Haberler Galeri Deniz Seki'nin incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son hali ile övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 13:01

'nin incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan ile övgüleri topladı!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Deniz Seki'nin incecik olan beli dikkatlerden kaçmadı. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki geçtiğimiz haftalarda balkon pozuna düştüğü "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notu ile çok konuşulmuştu. ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan ...

Deniz Seki'nin incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son hali ile övgüleri topladı!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

Deniz Seki'nin incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son hali ile övgüleri topladı!

Fazla kilolarından kurtulan ardı ardına verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyor.

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Deniz Seki'nin incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son hali ile övgüleri topladı!

Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan 'nin incecik olan beli dikkatlerden kaçmadı.

Deniz Seki'nin incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son hali ile övgüleri topladı!

Değişimi ile gündemden düşmeyen geçtiğimiz haftalarda balkon pozuna düştüğü "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notu ile çok konuşulmuştu.

Deniz Seki'nin incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son hali ile övgüleri topladı!

son hali ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan ...

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