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Haberler Galeri Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz sizce kime benziyor?
Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 07:09

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz sizce kime benziyor?

Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile sunucu Reha Muhtar'ın iki yıllık ilişkisinin ardından, 2009 yılında Mina Deniz ve Poyraz Deniz ismini koydukları ikizleri dünyaya geldi. İkizler şimdi 15 yaşında! Güzel oyuncu Deniz Uğur, sosyal medyadan zaman zaman çocuklarını paylaşıyor. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve beğeni alıyor. Ünlü oyuncunun ikizlerinin son hali ise görenleri çok şaşırttı. Bakın Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz daha çok kime benziyor…

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz sizce kime benziyor?

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri kocaman oldu. 2009 yılında dünyaya gelen ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz sizce kime benziyor?

Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

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Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz sizce kime benziyor?

Güzel oyuncu Deniz Uğur zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz sizce kime benziyor?

Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz sizce kime benziyor?

Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şaşırttı.

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