Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz sizce kime benziyor?

Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
07:09
Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile sunucu Reha Muhtar'ın iki yıllık ilişkisinin ardından, 2009 yılında Mina Deniz ve Poyraz Deniz ismini koydukları ikizleri dünyaya geldi. İkizler şimdi 15 yaşında! Güzel oyuncu Deniz Uğur, sosyal medyadan zaman zaman çocuklarını paylaşıyor. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve beğeni alıyor. Ünlü oyuncunun ikizlerinin son hali ise görenleri çok şaşırttı. Bakın Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz daha çok kime benziyor…