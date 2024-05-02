Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar'ın biyolojik olarak iki çocuğu var. Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz şimdilerde 15 yaşında.