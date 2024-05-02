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Haberler Galeri Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 13:17

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 15 yaşında. Uğur, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasın yer alıyor. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şoke etti. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz…

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar'ın biyolojik olarak iki çocuğu var. Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz şimdilerde 15 yaşında.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!

Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

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Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!

Güzel oyuncu Deniz Uğur zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!

Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!

Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şaşırttı.

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