Giriş Tarihi: 16.02.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
06:54
Deprem bölgesinde her şey kontrol altında! Ünlü iş insanı deprem bölgesine koşmuştu
Depremin ikinci gününden itibaren ekibiyle Malatya Akçadağ'da olan işadamı Ender Alkoçlar yardımların Malatya'da her yere ulaştığını belirtti: "Her yer sorunlu, insanlara ulaşılmıyor, yardım gitmiyor, organizasyon yok' gibi algı yönetimi yapılıyor sosyal medyada. Günlerdir uyumayan, bu çapta bir afette kontrolü 5-6 günde sağlayan kahramanlarımız emeklerine haksızlık yapıldığı hissine kapılıp üzülüyorlar"