Deprem bölgesinde her şey kontrol altında! Ünlü iş insanı deprem bölgesine koşmuştu

SEVGİ VE MORAL GÖNDERİN

■ Başta AFAD olmak üzere devletin bakanları, tüm birimleri insanüstü bir gayretle her yere ulaşmaya çalışıyor. Asker, polis, zabıta, gönüllüler herkes büyük gayret ile hep beraber çalışıyor. Malatya büyük bir il ve alan olmasına rağmen neredeyse her yere ulaşıldı.

■ Bizim olduğumuz yer merkezin dışında dağlık bir ilçe, 2 metreye yakın kar var. Malatya merkezinde de kar var. Hava geceleri -20 dereceye düşüyor.