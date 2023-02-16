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Giriş Tarihi: 16.02.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 06:54

Deprem bölgesinde her şey kontrol altında! Ünlü iş insanı deprem bölgesine koşmuştu

Depremin ikinci gününden itibaren ekibiyle Malatya Akçadağ'da olan işadamı Ender Alkoçlar yardımların Malatya'da her yere ulaştığını belirtti: "Her yer sorunlu, insanlara ulaşılmıyor, yardım gitmiyor, organizasyon yok' gibi algı yönetimi yapılıyor sosyal medyada. Günlerdir uyumayan, bu çapta bir afette kontrolü 5-6 günde sağlayan kahramanlarımız emeklerine haksızlık yapıldığı hissine kapılıp üzülüyorlar"

Deprem bölgesinde her şey kontrol altında! Ünlü iş insanı deprem bölgesine koşmuştu

Büyük afet sonrası deprem bölgesine koşan isimler arasında işadamı Ender Alkoçlar da vardı. Ekibiyle birlikte depremin ikinci gününden itibaren Malatya Akçadağ'da olan Alkoçlar, "Çadırlarımızı kurduk, sobaları yaktık, aş evimizi açtık, TIR'larımızı getirdik. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Deprem bölgesinde her şey kontrol altında! Ünlü iş insanı deprem bölgesine koşmuştu

Ender Alkoçlar deprem bölgesinden izlenimlerini anlattı:

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Deprem bölgesinde her şey kontrol altında! Ünlü iş insanı deprem bölgesine koşmuştu

SEVGİ VE MORAL GÖNDERİN
■ Başta AFAD olmak üzere devletin bakanları, tüm birimleri insanüstü bir gayretle her yere ulaşmaya çalışıyor. Asker, polis, zabıta, gönüllüler herkes büyük gayret ile hep beraber çalışıyor. Malatya büyük bir il ve alan olmasına rağmen neredeyse her yere ulaşıldı.
■ Bizim olduğumuz yer merkezin dışında dağlık bir ilçe, 2 metreye yakın kar var. Malatya merkezinde de kar var. Hava geceleri -20 dereceye düşüyor.

Deprem bölgesinde her şey kontrol altında! Ünlü iş insanı deprem bölgesine koşmuştu

Bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir alanda her yere ulaşmanın zorluğu ilk 2-3 gün yaşanmış. Tabii ki halen aksayan konular var ancak majör bir konu yok. Burada canla başla çalışan resmi sivil herkes büyük illerden gelen yardımlara dua ediyor, minnet ve şükranlarını sunuyor.

Deprem bölgesinde her şey kontrol altında! Ünlü iş insanı deprem bölgesine koşmuştu

Ancak sosyal medyada cımbızla çekilmiş haberler, burada insanüstü mücadele veren kahramanlarımızı çok üzüyor. 'Her yer sorunlu, insanlara ulaşılmıyor, yardım gitmiyor, organizasyon yok' gibi algı yönetimi yapıyorlar. Bu doğru değil.

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