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Haberler Galeri Deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Hülya Avşar’dan AFAD’a yardım!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 06:57

Deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Hülya Avşar’dan AFAD’a yardım!

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketini yaşıyor. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi de yaralı durumda. Depremin ardından pek çok kurum ve kuruluş, tek yürek oldu. Düzenlenen yardım kampanyalarına çok sayıda kişi destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yardımlar için adres olarak AFAD'ı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gösterdi. Bu açıklamanın ardından AFAD'a Hülya Avşar'ın da destek verdiği öğrenildi.

Deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Hülya Avşar’dan AFAD’a yardım!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki depremde çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirirken, çoğu vatandaşımız da yaralandı.

Deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Hülya Avşar’dan AFAD’a yardım!

Ülkemizi sarsan çifte depremin ardından pek çok kurum ve kuruluş, yardım kampanyası düzenledi.

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Deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Hülya Avşar’dan AFAD’a yardım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yardımlar için adres olarak AFAD'ı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gösterdi.

Deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Hülya Avşar’dan AFAD’a yardım!

10 ilimizi etkileyen deprem için düzenlenen yardım kampanyalarına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı.

Deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Hülya Avşar’dan AFAD’a yardım!

AFAD'a Hülya Avşar'ın da destek verdiği öğrenildi.

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