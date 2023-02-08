Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
06:57
Deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Hülya Avşar’dan AFAD’a yardım!
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketini yaşıyor. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi de yaralı durumda. Depremin ardından pek çok kurum ve kuruluş, tek yürek oldu. Düzenlenen yardım kampanyalarına çok sayıda kişi destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yardımlar için adres olarak AFAD'ı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gösterdi. Bu açıklamanın ardından AFAD'a Hülya Avşar'ın da destek verdiği öğrenildi.