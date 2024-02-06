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Haberler Galeri Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Şarkıcı Karsu, Hatay'a müzik okulu kuruyor
Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 15:00

Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Şarkıcı Karsu, Hatay'a müzik okulu kuruyor

1990 yılında Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşamıştı. Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a gitti. Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan Karsu Dönmez, kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.

Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Şarkıcı Karsu, Hatay’a müzik okulu kuruyor

Kahramanmaraş'ya meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hataylı olan ve yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, deprem felaketinde ailesinden 17 kişiyi kaybetmişti.

Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Şarkıcı Karsu, Hatay’a müzik okulu kuruyor

Halası, amcası, nenesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalan Karsu, katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti. Nenesi ve amcasının mucize kurtuluşuyla büyük sevinç yaşayan Karsu'nun mutluluğu yarım kalmış, şarkıcı halasının vefatıyla sarsılmıştı.

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Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Şarkıcı Karsu, Hatay’a müzik okulu kuruyor

Ünlü isim yaptığı paylaşımda ise yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinden enkazdan sağ çıkarılamadığını söylemişti.

Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Şarkıcı Karsu, Hatay’a müzik okulu kuruyor

Instagram hesabından aileyle çektirdiği mutluluk pozunu paylaşan Karsu, "Nur içinde yat Tuna ablacığım, Aziz ağabeyim, Araz yeğenim. Sizi çok seviyoruz çok. Paylaşan, yardım edece herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Şarkıcı Karsu, Hatay’a müzik okulu kuruyor

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hatay'da enkaz altında kalan ailesi için ağlayarak yardım istemişti.

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