Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
15:00
Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Şarkıcı Karsu, Hatay'a müzik okulu kuruyor
1990 yılında Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşamıştı. Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a gitti. Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan Karsu Dönmez, kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.