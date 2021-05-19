Deren Talu mini şortu ile ev halini paylaştı! Sıfır makyaj Deren Talu'ya beğeni yağdı...

Son olarak Akıncı dizisinde Didem karakterini canlandıran Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yapıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren Talu geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak ev hali paylaşan Deren Talu makyajsız hali ile beğeni topladı. Mini şortu ile ayna karşısında verdiği poz ile sosyal medyada ilgi odağı olan Deren Talu'nun sıfır makyaj hali de pozu kadar dikkat çekti. İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun mini şortlu ev hali...