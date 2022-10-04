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Haberler Galeri Derin bacak dekoltesiyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay'ın son hali...
Giriş Tarihi: 04.10.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 09:56

Derin bacak dekoltesiyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay'ın son hali...

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozlarıyla yaza damga vurmuştu. Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun zamandır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile Marmaris'te denizin ve güneşin keyfini sürmüştü. Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbise seçimleriyle kendine hayran bıraktı. Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde usta isimler arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son olarak zayıflama sırrı ile gündeme geldi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı...

Derin bacak dekoltesiyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay’ın son hali...

Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbise seçimleriyle kendine hayran bıraktı.

Derin bacak dekoltesiyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay’ın son hali...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali ünlü akınına uğradı. Geceye katılanlar arasında Nurgül yeşilçay da vardı.

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Derin bacak dekoltesiyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay’ın son hali...

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde usta isimler arasında.

Derin bacak dekoltesiyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay’ın son hali...

Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son olarak zayıflama sırrı ile gündeme geldi.

Derin bacak dekoltesiyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay’ın son hali...

İşte Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı...

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