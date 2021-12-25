Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Derin göğüs dekolteli pozu ile olay yaratan Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımlarına müstakbel kayınpederi damga vurdu!
Giriş Tarihi: 25.12.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 15:41

Derin göğüs dekolteli pozu ile olay yaratan Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımlarına müstakbel kayınpederi damga vurdu!

Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bir süredir ilişki yürüten Deniz, geçen hafta köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Düğün için ilk adımları atmaya başlayan ikili, yeni yıla İzlanda'da girecek. Güzel oyuncu, İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Sevgilisinin ailesi ile pozlar veren Dilan Çiçek Deniz takipçilerine tanıtmayı ihmal etmedi. Dilan Çiçek Deniz'in müstakbel kayınpederi ile pozları ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte göğüs dekolteli pozları ile dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in yılbaşı pozları...

Derin göğüs dekolteli pozu ile olay yaratan Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımlarına müstakbel kayınpederi damga vurdu!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi almıştı.

Derin göğüs dekolteli pozu ile olay yaratan Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımlarına müstakbel kayınpederi damga vurdu!

Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Derin göğüs dekolteli pozu ile olay yaratan Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımlarına müstakbel kayınpederi damga vurdu!

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bir süredir ilişki yürüten Deniz, düğün için ilk adımları atmış sıra ailelerin tanışmasına gelmişti.

Derin göğüs dekolteli pozu ile olay yaratan Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımlarına müstakbel kayınpederi damga vurdu!

Ünlü çift yeni yıla İzlanda'da girecek. Güzel oyuncu, İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

Derin göğüs dekolteli pozu ile olay yaratan Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımlarına müstakbel kayınpederi damga vurdu!

Sevgilisinin ailesi ile pozlar veren Dilan Çiçek Deniz takipçilerine tanıtmayı ihmal etmedi. Dilan Çiçek Deniz'in müstakbel kayınpederi ile pozları ise sosyal medyaya damga vurdu.

SON DAKİKA