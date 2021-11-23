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Haberler Galeri Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:57

Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı

Son dönemde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ayrılmasıyla gündeme gelen Didem Soydan, önceki akşam yakın arkadaşı ile birlikte Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi.

Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı

Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 37 yaşındaki ünlü model Didem Soydan, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı

Yakın arkadaşı Umut Eker ile Çin Aslanı cinsi köpeği Köpük'ü gezdirmeye çıkan güzel modelin elinde taşıdığı kedi yuvası gözlerden kaçmadı.

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Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı

Milliyet'in haberine göre; Ayrıldığı Burak Deniz hakkındaki sorulara cevap vermeyen Soydan, basın mensuplarının "Elinizdeki yuva sokak hayvanları için mi?" sorusuna ise esprili bir şekilde, "Yok, bu yuva benim için, ben kalacağım" cevabını verdi.

Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı

Öte yandan çekimleri devam eden 'Şahmeran' adlı dizi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Burak Deniz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan bir mekan çıkışında görüntülenmişti.

Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı

Adana'da devam eden çekimlere verilen ara sebebiyle İstanbul'a geldiğini söyleyen oyuncu, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusuna yanıt vermişti.

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