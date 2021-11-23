Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı

Milliyet'in haberine göre; Ayrıldığı Burak Deniz hakkındaki sorulara cevap vermeyen Soydan, basın mensuplarının "Elinizdeki yuva sokak hayvanları için mi?" sorusuna ise esprili bir şekilde, "Yok, bu yuva benim için, ben kalacağım" cevabını verdi.