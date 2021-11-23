Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’den neden ayrıldı? Kafaları karıştırdı

Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 37 yaşındaki ünlü model Didem Soydan, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Yakın arkadaşı Umut Eker ile Çin Aslanı cinsi köpeği Köpük'ü gezdirmeye çıkan güzel modelin elinde taşıdığı kedi yuvası gözlerden kaçmadı. Milliyet'in haberine göre; Ayrıldığı Burak Deniz hakkındaki sorulara cevap vermeyen Soydan, basın mensuplarının 'Elinizdeki yuva sokak hayvanları için mi?' sorusuna ise esprili bir şekilde, 'Yok, bu yuva benim için, ben kalacağım' cevabını verdi. Öte yandan çekimleri devam eden 'Şahmeran' adlı dizi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Burak Deniz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Adana'da devam eden çekimlere verilen ara sebebiyle İstanbul'a geldiğini söyleyen oyuncu, 'Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?' sorusuna yanıt vermişti. 'Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?' diyen Burak Deniz, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle alakalı sessiz kalmayı tercih etti ve aracına yönelmişti. Ünlü oyuncu, mekanın arka kapısından kadın arkadaşlarını aracına almaya çalışırken gazetecileri fark edince, yalnız başına evinin yolunu tutmuştu.