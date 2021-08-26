Didem Soydan’ın mayolu tekne pozları hayran bıraktı! Didem Soydan yine çok cesur!

Ünlü manken Didem Soydan, son olarak "Maraşlı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Burak Deniz ile bir süredir aşk yaşıyor. Gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ikili, şimdilerde sezonunu yorgunluğunu tatilde atıyor. Didem Soydan, son olarak oyuncu sevgilisi Burak Deniz'le tatiline devam ederken Instagram hesabından yaptığı mayolu paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Soydan, paylaşımına binlerce beğeni topladı. İşte Didem Soydan'ın dikkat çeken o pozları...