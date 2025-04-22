Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? "Çocuklar değil, biz suçluyuz!"

PEKİ ÇOCUKLARIMIZ NASIL BU HALE GELDİ?

Onları bazen bilerek, bazen bilmeden, çoğu zaman da çaresizce dijital dünyanın kötülüklerine terk ettik. Çocuklarımızı sadece sokaktaki organ mafyasının kaçıracağından korktuk. Oysa asıl çocuk hırsızları telefonlarında, tabletlerindeydi. Kötülüğün övüldüğü, kötülerin kahramanlaştırıldığı bu sosyal medyanın "yetiştirdiği" ve terörize dijital oyunların "eğittiği" çocuklardan zaten farklı bir tepki bekleyemezdik. Üstelik kendi cep telefonlarımızla o kadar meşguldük ki, yanı başımızdaki çocuklarımızın akıllarının ve ruhlarının başkaları tarafından nasıl çelindiğini fark edemedik.

