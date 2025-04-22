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Haberler Galeri Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? "Çocuklar değil, biz suçluyuz!"
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 07:31

Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? "Çocuklar değil, biz suçluyuz!"

Yüksel Aytuğ, bugünkü "Yakından Kumanda" köşesinde dijitalleşen dünyaya çocuklarımızı nasıl kurban verdiğimizi anlattı. Akran zorbanlığından, onaylanma ihtiyacına kadar her sosyal süreci bu dijital dünyada yaşayan çocukların, görmezden geldiğimiz ama aşikar olan bir şiddet sarmalına kapıldığını köşesine taşıyan Aytuğ, yüzleşmemiz gereken gerçekleri bakın nasıl kaleme aldı! İşte detaylar...

YÜKSEL AYTUĞ
Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? Çocuklar değil, biz suçluyuz!

Maalesef dört yanımız "yoldan çıkmış" çocuklarla doldu. Son olarak Ahmet Minguzzi'nin katilini kınayan 16 yaşındaki çocuk, 7 akranı tarafından öldüresiye dövüldü. Ne yazık ki artık çocukların "çocuk olarak yargılanıp yargılanmayacağını" tartışmaya başladık.

Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? Çocuklar değil, biz suçluyuz!

PEKİ ÇOCUKLARIMIZ NASIL BU HALE GELDİ?

Onları bazen bilerek, bazen bilmeden, çoğu zaman da çaresizce dijital dünyanın kötülüklerine terk ettik. Çocuklarımızı sadece sokaktaki organ mafyasının kaçıracağından korktuk. Oysa asıl çocuk hırsızları telefonlarında, tabletlerindeydi. Kötülüğün övüldüğü, kötülerin kahramanlaştırıldığı bu sosyal medyanın "yetiştirdiği" ve terörize dijital oyunların "eğittiği" çocuklardan zaten farklı bir tepki bekleyemezdik. Üstelik kendi cep telefonlarımızla o kadar meşguldük ki, yanı başımızdaki çocuklarımızın akıllarının ve ruhlarının başkaları tarafından nasıl çelindiğini fark edemedik.

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Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? Çocuklar değil, biz suçluyuz!

"Sinir"den korktuğumuz için onların dijital bağımlılığına "sınır" koyamadık. Ne istedilerse kayıtsız şartsız önlerine koyduk ama asıl açlık çeken ruhlarını doyurmayı hep ihmal ettik. Kendi dijital dünyamıza öyle daldık ki, onların gerçek ihtiyaçlarını yani ilgi, sevgi ve aidiyet taleplerini görmedik, göremedik...

Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? Çocuklar değil, biz suçluyuz!

Hepsinden önemlisi "onaylanma" ihtiyaçlarını sosyal medyadaki "like"lara terk ettik.
Şimdi yarattığımız bu karanlığın içinde çocuklarımızla "körebe" oynuyoruz.
Vuran, öldüren, çalan, çırpan, tehdit eden, zorbalık yapan çocuklar...


Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? Çocuklar değil, biz suçluyuz!

YAPAY ZEKA KÖŞE YAZABİLİR Mİ?
Yukarıdaki yazıyı yazdıktan sonra aklıma ilginç bir fikir geldi. Yapay zekaya "Köşe yazarı olsaydın ne yazardın?" diye sormak. Ne ilginçtir ki, benimkine benzer bir konu seçti.