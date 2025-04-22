Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
07:31
Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? "Çocuklar değil, biz suçluyuz!"
Yüksel Aytuğ, bugünkü "Yakından Kumanda" köşesinde dijitalleşen dünyaya çocuklarımızı nasıl kurban verdiğimizi anlattı. Akran zorbanlığından, onaylanma ihtiyacına kadar her sosyal süreci bu dijital dünyada yaşayan çocukların, görmezden geldiğimiz ama aşikar olan bir şiddet sarmalına kapıldığını köşesine taşıyan Aytuğ, yüzleşmemiz gereken gerçekleri bakın nasıl kaleme aldı! İşte detaylar...