Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz geçen ay ayrıldığı Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı herkesi çok şaşırttı!
Giriş Tarihi: 07.07.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 17:23

Dilan Çiçek Deniz geçen ay ayrıldığı Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı herkesi çok şaşırttı!

Son olarak "Alev Alev" dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Alihan Aloğlu ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyordu. Her paylaşımıyla ve hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyerek "Aileye girdi" dedirtmişti. Ancak Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koydu. Henüz ayrılık haberi geleli bir ay olmuştu ki, Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı!

Dilan Çiçek Deniz geçen ay ayrıldığı Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı herkesi çok şaşırttı!

Son olarak "Alev Alev" dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Alihan Aloğlu ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyordu.

Dilan Çiçek Deniz geçen ay ayrıldığı Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı herkesi çok şaşırttı!

Her paylaşımıyla ve hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyerek "Aileye girdi" dedirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Çiçek Deniz geçen ay ayrıldığı Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı herkesi çok şaşırttı!

Ancak Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koydu.

Dilan Çiçek Deniz geçen ay ayrıldığı Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı herkesi çok şaşırttı!

Alihan Aloğlu'yla ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.

Dilan Çiçek Deniz geçen ay ayrıldığı Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı herkesi çok şaşırttı!

Ünlü oyuncu, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.

SON DAKİKA