Dilan Çiçek Deniz geçen ay ayrıldığı Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı herkesi çok şaşırttı!

Son olarak "Alev Alev" dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Alihan Aloğlu ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyordu. Her paylaşımıyla ve hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyerek "Aileye girdi" dedirtmişti. Ancak Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koydu. Henüz ayrılık haberi geleli bir ay olmuştu ki, Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı!