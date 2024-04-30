Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!

Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:05
Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz çalkantılı aşklarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırmıştı. Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığının ardından İstanbul'u terk etmeyen ve Türkiye'de yaşamını devam ettiren yönetmen, çapkınlıklarına da son sürat devam ediyor.