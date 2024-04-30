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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:05

Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz çalkantılı aşklarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırmıştı. Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığının ardından İstanbul'u terk etmeyen ve Türkiye'de yaşamını devam ettiren yönetmen, çapkınlıklarına da son sürat devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, 2021'nin aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz'e hayranlarından "Mutluluklar!" mesajları yağmıştı.

Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!

Saevarsson, daha önce de İstanbul'un farklı yerlerinde, farklı kadınlarla kameralara yansımıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!

Ancak 2022 yılının kasım ayında, Dilan Çiçek Deniz'in evlenmeye hazırlandığı Thor Saevarsson'dan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle nişanı attığı öne sürülmüştü.

Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!

Saevarsson'un da Deniz'le birlikte yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenilmişti. Yakın çevresinin barışmak için araya girmesine rağmen, Deniz'in geri adım atmadığı da iddialar arasındaydı.

Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!

Ayrılık sonrası birçok çapkınlık turunda gazetecilere yakalanan yönetmen Thor Saevarsson, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir kadın arkadaşı ile bölgenin ünlü mekanlarından birinde oturan Thor, yaklaşık iki saat gizemli kadın ile sohbet etti.

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