Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolundayken ayrılmıştı... Thor Saevarsson çapkınlığa devam ediyor!

Ayrılık sonrası birçok çapkınlık turunda gazetecilere yakalanan yönetmen Thor Saevarsson, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir kadın arkadaşı ile bölgenin ünlü mekanlarından birinde oturan Thor, yaklaşık iki saat gizemli kadın ile sohbet etti.