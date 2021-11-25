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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 16:49

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Thor Saevarsson, sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Dilan Çiçek Deniz, de yakışıklı sevgilisinin paylaşımına kendi hesabından kalp emojisi koyarak yer verdi. Thor Saevarsson, sarmaş dolaş aşk pozlarına "Bükreş'te randevu gecesi" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı!

Katıldığı ödül törenine şıklığı ile damga vuran Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı!

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Thor Saevarsson, sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı!

Thor Saevarsson, sarmaş dolaş aşk pozlarına "Bükreş'te randevu gecesi" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı!

Dilan Çiçek Deniz, de yakışıklı sevgilisinin paylaşımına kendi hesabından kalp emojisi koyarak yer verdi.

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