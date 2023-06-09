Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:32

Dilan Çiçek Deniz modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Fransız askısı yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü çift magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, önceki akşamki estetikli görüntüsü sınıfta kaldı. Estetik operasyonu kısa süre önce yaptırdığı için yüzündeki şişlik henüz inmemiş olan Dilan Çiçek Deniz'in gergin ifadesi, sosyal medyaya damga vurdu. Takipçilerinden yorum yağdı. Sosyal medyada "Bir insan bu kadar doğal bir güzelliği neden bozmak ister?" diye eleştiriler yaptı.