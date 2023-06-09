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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Fransız askısı yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:32

Dilan Çiçek Deniz modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Fransız askısı yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü çift magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, önceki akşamki estetikli görüntüsü sınıfta kaldı. Estetik operasyonu kısa süre önce yaptırdığı için yüzündeki şişlik henüz inmemiş olan Dilan Çiçek Deniz'in gergin ifadesi, sosyal medyaya damga vurdu. Takipçilerinden yorum yağdı. Sosyal medyada "Bir insan bu kadar doğal bir güzelliği neden bozmak ister?" diye eleştiriler yaptı.

Dilan Çiçek Deniz modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Fransız askısı yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in son dönemde aşk hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulanlarından. Son dönemde aşk iddialarıyla gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz'in estetikli hali sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Dilan Çiçek Deniz modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Fransız askısı yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

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Dilan Çiçek Deniz modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Fransız askısı yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Dilan Çiçek Deniz modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Fransız askısı yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Güzelliği ile kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz hiç operasyon geçirmediğini ifade etmişti.

Dilan Çiçek Deniz modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Fransız askısı yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Son dönemde neredeyse tüm genç oyuncuları etkisi altına alan estetik dokunuşlara Dilan Çiçek Deniz de uydu.

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