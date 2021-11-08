Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses’in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!

DÜĞÜNDE NELER OLDU?

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Raffles Otel'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği gecede şıklık yarışı vardı... İşte 550 kişilik düğünün perde arkasında yaşananlar!