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Haberler Galeri Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:26

Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçen yıl aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle düğünleri birçok kez ertelenen çift, geçtiğimiz ay görkemli bir düğün ile nikah masasına oturdu. Ancak düğüne İdo Tatlıses'in Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Katıldığı bir konserde objektiflere yansıyan Dilan Çıtak Tatlıses'e düğüne neden katılmadığı soruldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in tepkisi ise herkesi şaşırttı.

Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses’in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle evlenmişti.

Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses’in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!

İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu.

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Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses’in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!

O SORUYU DUYUNCA...

Çıtak, bir konser öncesi Televole muhabirinin "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.

Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses’in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. Tatlıses, Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermişti. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden olmuştu.

Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses’in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!

DÜĞÜNDE NELER OLDU?

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Raffles Otel'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği gecede şıklık yarışı vardı... İşte 550 kişilik düğünün perde arkasında yaşananlar!

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