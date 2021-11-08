Dilan Çıtak Tatlıses ağabeyi İdo Tatlıses’in düğününe neden katılmadı? O sorulara şaşırtan tepki!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçen yıl aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle düğünleri birçok kez ertelenen çift, geçtiğimiz ay görkemli bir düğün ile nikah masasına oturdu. Ancak düğüne İdo Tatlıses'in Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Katıldığı bir konserde objektiflere yansıyan Dilan Çıtak Tatlıses'e düğüne neden katılmadığı soruldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in tepkisi ise herkesi şaşırttı.