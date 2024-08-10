Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
07:12
Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...
34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili bomba iddialar ortaya atmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses'in ağlayarak yaptığı açıklamanın ardından İbrahim Tatlıses'ten jet bir yanıt geldi. Dilan Çıtak Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in açıklamaları magazin gündeminde çok konuşuldu. İbrahim Tatlıses, 'Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı. Eski halim olsa bunları yapabilir miydi?' diyerek Dilan Çıtak'ın tüm iddialarına tek tek yanıt verdi. İşte haberin tüm detayları…