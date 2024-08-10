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Haberler Galeri Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 07:12

Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...

34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili bomba iddialar ortaya atmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses'in ağlayarak yaptığı açıklamanın ardından İbrahim Tatlıses'ten jet bir yanıt geldi. Dilan Çıtak Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in açıklamaları magazin gündeminde çok konuşuldu. İbrahim Tatlıses, 'Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı. Eski halim olsa bunları yapabilir miydi?' diyerek Dilan Çıtak'ın tüm iddialarına tek tek yanıt verdi. İşte haberin tüm detayları…

Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı magazin programında gözyaşlarına boğulmuştu. Dilan Çıtak Tatlıses'in olay yaratan açıklamalarının ardından baba İbrahim Tatlıses'ten açıklamalar geldi.

Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...

O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok.

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Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...

Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye'nin yüzde 80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım." İbrahim Tatlıses yayına mesaj yollayarak, "Benim soyadımı kullanmasın" açıklamasında bulunmuştu.

Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...

İbrahim Tatlıses'in yayına Dilan Çıtak'ın açıklamaları sırasında mesaj gönderdi ve "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" dedi. Dilan Çıtak ise mesaja şu yanıtı verdi: "Tabii ki İdo'dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır.

Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...

Babam ameliyat olmadan önce ona, 'Buradaki 6,5 milyon Euro'luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim hastaneden çıkınca sen zaten yorgun olursun' diye imza attırmak istiyor. Babam 'Ben daha ölmedim' imza atmıyor." Şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in kendisine iyi gelmediğini de söyledi: "Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim.

Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın birtakım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı."

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