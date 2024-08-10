Dilan Çıtak Tatlıses bomba iddialarda bulunmuştu! Babası İbrahim Tatlıses’ten jet yanıt geldi! Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı...

Babam ameliyat olmadan önce ona, 'Buradaki 6,5 milyon Euro'luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim hastaneden çıkınca sen zaten yorgun olursun' diye imza attırmak istiyor. Babam 'Ben daha ölmedim' imza atmıyor." Şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in kendisine iyi gelmediğini de söyledi: "Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim.

Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın birtakım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı."