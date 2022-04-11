Dilan gelin nazara geldi! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in düğün telaşı!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. Eski rengine geri dönen Dilan Çiçek Deniz, kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu set kazası geçirmişti. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı. İrlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuştu.