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Haberler Galeri Dilara Aksüyek'ten Onur Bay ile ilgili şaşırtan sözler! Kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Bay ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:18

Dilara Aksüyek'ten Onur Bay ile ilgili şaşırtan sözler! Kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Bay ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı...

"İstanbullu Gelin" dizisinde hayat verdiği 'İpek' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek (34) ile Onur Bay (25), bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyordu. Ancak daha önce de ilişkilerini noktalayan çiftten yine kötü haber geldi. Dilara Aksüyek ve Onur Bay, yollarını ayırdı. Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Dilara Aksüyek'e eski aşkı Onur Bay soruldu. Aksüyek, biten ilişkisi hakkında çok net konuştu.

Dilara Aksüyek'ten Onur Bay ile ilgili şaşırtan sözler! Kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Bay ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı...

"İstanbullu Gelin" dizisinde hayat verdiği 'İpek' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı.

Dilara Aksüyek'ten Onur Bay ile ilgili şaşırtan sözler! Kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Bay ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı...

Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek (34) ile Onur Bay (25), bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyordu.

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Dilara Aksüyek'ten Onur Bay ile ilgili şaşırtan sözler! Kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Bay ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı...

Ancak daha önce de ilişkilerini noktalayan çiftten yine kötü haber geldi. Dilara Aksüyek ve Onur Bay, yollarını ayırdı.

Dilara Aksüyek'ten Onur Bay ile ilgili şaşırtan sözler! Kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Bay ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı...

Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi.

Dilara Aksüyek'ten Onur Bay ile ilgili şaşırtan sözler! Kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Bay ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı...

"BEN O SAYFAYI ÇOKTAN KAPATTIM"

Kendisi gibi oyuncu olan Onur Bay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Aksüyek, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

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