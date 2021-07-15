Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:18Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:18
Dilara Aksüyek'ten Onur Bay ile ilgili şaşırtan sözler! Kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Bay ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı...
"İstanbullu Gelin" dizisinde hayat verdiği 'İpek' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek (34) ile Onur Bay (25), bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyordu. Ancak daha önce de ilişkilerini noktalayan çiftten yine kötü haber geldi. Dilara Aksüyek ve Onur Bay, yollarını ayırdı. Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Dilara Aksüyek'e eski aşkı Onur Bay soruldu. Aksüyek, biten ilişkisi hakkında çok net konuştu.