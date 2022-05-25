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Haberler Galeri Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Büşra Pekin’in dudak uçuklatan değişimi! Fazla kilolarından kurtuldu soluğu Hawaii'de aldı!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 15:04

Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Büşra Pekin’in dudak uçuklatan değişimi! Fazla kilolarından kurtuldu soluğu Hawaii'de aldı!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda 'Dilberay' filminde başrol oynayan Büşra Pekin, film için aldığı 9 kilo ile gündem olmuştu. Kariyerinin ilk başlarında da kilolu halleriyle dikkat çeken Pekin, şimdilerde değişimiyle dudak uçuklatıyor. Film için aldığı fazla kilolardan da kurtulan güzel oyuncu, şimdilerde Hawaii'ye tatile gitti. Hawaii tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Büşra Pekin, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Büşra Pekin’in dudak uçuklatan değişimi! Fazla kilolarından kurtuldu soluğu Hawaii’de aldı!

Son olarak "Dilber Ay" filminde başrolü canlandıran ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemde her hareketiyle adından söz ettiriyor.

Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Büşra Pekin’in dudak uçuklatan değişimi! Fazla kilolarından kurtuldu soluğu Hawaii’de aldı!

Büşra Pekin, başrolünde olduğu 'Dilberay' filmi için 5 ay hazırlık yapmış, hiç çekinmeden de 9 kilo almıştı.

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Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Büşra Pekin’in dudak uçuklatan değişimi! Fazla kilolarından kurtuldu soluğu Hawaii’de aldı!
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Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Büşra Pekin’in dudak uçuklatan değişimi! Fazla kilolarından kurtuldu soluğu Hawaii’de aldı!

Oyuncu, şimdilerde yorgunluk ve stres atmak için tatile çıktı.

Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Büşra Pekin’in dudak uçuklatan değişimi! Fazla kilolarından kurtuldu soluğu Hawaii’de aldı!

Rotasını Hawaii'ya çeviren Pekin; hem dinleniyor hem de eğleniyor.

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