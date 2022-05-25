Giriş Tarihi: 25.05.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 15:04

Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Büşra Pekin’in dudak uçuklatan değişimi! Fazla kilolarından kurtuldu soluğu Hawaii'de aldı!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda 'Dilberay' filminde başrol oynayan Büşra Pekin, film için aldığı 9 kilo ile gündem olmuştu. Kariyerinin ilk başlarında da kilolu halleriyle dikkat çeken Pekin, şimdilerde değişimiyle dudak uçuklatıyor. Film için aldığı fazla kilolardan da kurtulan güzel oyuncu, şimdilerde Hawaii'ye tatile gitti. Hawaii tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Büşra Pekin, kısa sürede binlerce beğeni topladı.