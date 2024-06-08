Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:05
Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor musunuz? İşte tanışma hikayeleri!
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, sunduğu programlarla hayranlarıyla buluşan Hülya Koçyiğit, 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...