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Haberler Galeri Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit'in büyük aşkı Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu! İşte tanışma hikayeleri...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:40

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit'in büyük aşkı Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu! İşte tanışma hikayeleri...

Kocaman bir aileye sahip olan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit, hayatının en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından biri ile geçirdi. 6 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. Hülya Koçyiğit'in eski Fenerbahçeli yıldız Selim Soydan ile evliliğinden bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! İşte tanışma hikayeleri...

Film Gibi Hayatlar programı ile hayranlarıyla buluşan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! İşte tanışma hikayeleri...

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor.

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Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! İşte tanışma hikayeleri...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! İşte tanışma hikayeleri...

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! İşte tanışma hikayeleri...

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

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