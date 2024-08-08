Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
14:40
Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit'in büyük aşkı Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu! İşte tanışma hikayeleri...
Kocaman bir aileye sahip olan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit, hayatının en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından biri ile geçirdi. 6 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. Hülya Koçyiğit'in eski Fenerbahçeli yıldız Selim Soydan ile evliliğinden bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...